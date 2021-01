Capitol Hill | dove si trova | storia e perché è così importante

SirDistruggere : Nella prima foto la sicurezza a difesa del Lincoln Memorial a #Washington DC durante le proteste del… - ShooterHatesYou : Chissà come hanno fatto i golpisti ad entrare a Capitol Hill aggirando i notoriamente strettissimi protocolli di si… - Agenzia_Ansa : Irruzione e spari dentro Capitol Hill, c'è un ferito da colpi di arma da fuoco. I parlamentari indossano la mascher… - patriziagatto3 : RT @sole24ore: Usa, ecco le immagini dei fan di #Trump che fanno irruzione dentro #CapitolHill - Quattro le vittime negli scontri https://t… - ilnononano1 : @a_armaroli @piercamillo @fabriziobarca Non servono giustificazioni. Per la vera sinistra a Maidan c'erano i fascis… -

Ultime Notizie dalla rete : Capitol Hill

Outgoing US President Donald Trump has offered the clearest signal yet that he would voluntarily leave office on January 20, pledging there would be an "orderly transition" to Joe Biden's presidency.Era stata annunciata da settimane come una manifestazione di protesta del "popolo di Trump" per le elezioni scippate. Si ...