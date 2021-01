ATA ex LSU, a Napoli tutti i contratti da part time a full time. Ma nota Ministero 5 gennaio dispone diversamente (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’odissea e le avventure degli ex LSU e appalti storici continuano, nuove scosse per il personale ATA, trasformazione di tutti i contratti da part time a full time. Ultimo colpo di scena messo in atto dal Ministero Dell’istruzione Usr Campania Ufficio VI A.T. Napoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’odissea e le avventure degli ex LSU e appalti storici continuano, nuove scosse per il personale ATA, trasformazione dida. Ultimo colpo di scena messo in atto dalDell’istruzione Usr Campania Ufficio VI A.T.. L'articolo .

Johnnyavena : ATA ex LSU, passaggio contratto full time solo su posti vacanti e disponibili dell'organico. NOTA - Orizzonte Scuol… - scuolainforma : Contratti #personaleATA ex LSU, la nuova #nota MI restringe il campo - zazoomblog : ATA ex LSU passaggio contratto full time solo su posti vacanti e disponibili dell’organico. NOTA - #passaggio… - Roberto_Bosio : Concorso ATA ex LSU, seconda fase assunzioni rinviata al 1° marzo - orizzontescuola : Concorso ATA ex LSU, assunzioni rinviate al 1° marzo -