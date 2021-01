Assalto al Congresso, le polemiche sulla sicurezza dopo il caos (Di giovedì 7 gennaio 2021) Washington, 6 gen. (Adnkronos) - L'Assalto e l'irruzione dei manifestanti pro Trump Come rileva il Washington Post, nessuno ha fermato i manifestanti e alcuni agenti della Capitol Police sono stati ripresi in dei video mentre si facevano da parte davanti ai sostenitori di Trump che irrompevano nel Congresso. Come appare evidente, la polizia e le altre forze dell'ordine addette alla sicurezza della capitale e di Capitol Hill non sono state in grado di prevedere e comprendere le dimensioni e le intenzioni della folla che era stata istigata da Donald Trump a marciare lungo la Pennsylvania Avenue fino al Congresso, dove senatori e deputati si accingevano a proclamare la vittoria di Biden. Per le strade di Washington, come era anche visibile dalle immagini trasmesse dalle tv Usa, la presenza delle forze dell'ordine era ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Washington, 6 gen. (Adnkronos) - L'e l'irruzione dei manifestanti pro Trump Come rileva il Washington Post, nessuno ha fermato i manifestanti e alcuni agenti della Capitol Police sono stati ripresi in dei video mentre si facevano da parte davanti ai sostenitori di Trump che irrompevano nel. Come appare evidente, la polizia e le altre forze dell'ordine addette alladella capitale e di Capitol Hill non sono state in grado di prevedere e comprendere le dimensioni e le intenzioni della folla che era stata istigata da Donald Trump a marciare lungo la Pennsylvania Avenue fino al, dove senatori e deputati si accingevano a proclamare la vittoria di Biden. Per le strade di Washington, come era anche visibile dalle immagini trasmesse dalle tv Usa, la presenza delle forze dell'ordine era ...

