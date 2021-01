Asma grave: omalizumab sicuro e sostenibile (Di giovedì 7 gennaio 2021) Asma allergico grave: uno studio italiano di real world conferma innovazione e sostenibilità di omalizumab In un nuovo studio di real world evidence, l’anticorpo monoclonale omalizumab si è dimostrato un’alternativa innovativa ed economicamente sostenibile per il trattamento dell’Asma allergico grave in pazienti adulti e adolescenti non responsivi alle terapie convenzionali. L’analisi costo-efficacia condotta dal Prof. Walter Canonica e collaboratori… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 7 gennaio 2021)allergico: uno studio italiano di real world conferma innovazione e sostenibilità diIn un nuovo studio di real world evidence, l’anticorpo monoclonalesi è dimostrato un’alternativa innovativa ed economicamenteper il trattamento dell’allergicoin pazienti adulti e adolescenti non responsivi alle terapie convenzionali. L’analisi costo-efficacia condotta dal Prof. Walter Canonica e collaboratori… L'articolo Corriere Nazionale.

Uno studio condotto su più di 37mila persone da scienziati ricercatori di Tel-Aviv ha dimostrato che c’è una correlazione tra il Covid e l’asma: una correlazione positiva, dato che sembra che gli asma ...

Attenzione al rischio asma per i bambini che mangiano troppa carne. Che questa condizione si combatta anche a tavola non è una novità. Ma uno studio ...

