Anteprima Il Segreto di giovedì 14 gennaio 2021 | i piani di Isabel si avverano

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 7 gennaio 2021)apprenderà che Tomas e Alicia non potranno più essere amici ed esulterà per questo. Inoltre, durante la puntata de Ildi14, continuerà a tramare contro Francisca ed Emilia, cercando di fare il possibile per mettere le due donne l’una contro l’altra. La marchesa riuscirà a ottenere ciò che desidera? Scopriamolo insieme. Anticipazioni puntata Il, Alicia tronca il rapporto con Tomas Durante la puntata de Ildi14, continuerà la discussione tra Alicia e Tomas motivata da quello cheaveva riferito al marchesino. La Urrutia non ne potrà più delle sue accuse e gli dirà a chiare lettere che, loro due, non potranno mai essere ...