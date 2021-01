ANCMA | mercato due ruote corre a dicembre

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Buone notizie dal fronte delle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori diche segnano un +8,42% sullo stesso mese del 2019. L’intero anno 2020 si è invece chiuso con un calo limitato al –5,5%. “Un altro segno positivo che porta a chiudere il2020 in controtendenza rispetto ad altri settori e alle previsioni poco incoraggianti fatte durante la prima ondata di contagi da coronavirus”. Così il Presidente di(Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) Paolo Magri. Nella nota diffusa nel pomeriggio da, Magri ha sottolineato che, “sebbene permangano molte incognite sul 2021, in un anno molto difficile come quello appena trascorso, ildelle dueha subito meno di altri le conseguenze della pandemia, che è stata in parte ...