Tutte le bugie di Conte e del suo Governo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) A un anno dall'inizio della pandemia emerge chiaramente che il premier e i suoi più stretti collaboratori non sono stati all'altezza del loro compito. Minimizzando l'impatto del virus su popolazione ed economia. E glorificando il proprio operato. Ma l'Italia ha solo record negativi in Europa: per morti, tamponi e ristori alle imprese. Siamo prontissimi». La prima autocertificazione farlocca viene esibita il 28 gennaio 2020. Il virus cinese incombe. Giuseppe, impeccabile e altero, dal salottino progressista di Lilli Gruber giura ai telespettatori: «Siamo prontissimi. L'Italia ha preso misure cautelative all'avanguardia rispetto agli altri. Abbiamo adottato tutti i protocolli di prevenzione possibili e immaginabili». Il peggiore anno della nostra vita è cominciato con una gigantesca turlupinatura catodica, per proseguire con una sarabanda di imposture. Ma ...