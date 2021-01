Tiscali down in tutta Italia: problemi con il servizio Mail (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il servizio clienti Tiscali ha ufficializzato i disservizi legali alla navigazione web, in particolare su rete mobili, e altri servizi dell’operatore di telefonia. Tra questi quello e-Mail, con difficoltà ad accedere alla propria casella di posta elettronica. I problemi potrebbero essere legati a un attacco hacker, anche se dalla compagnia non sono arrivati chiarimenti in merito. “Tiscali informa: si segnala che al momento potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti su alcuni servizi, da rete fissa e mobile. Sono già in corso gli interventi per ripristinarne la piena funzionalità. Ci scusiamo per l’inconveniente”, ha fatto sapere l’help desk attraverso Facebook. Tiscali non funziona: quando è iniziato il down I malfunzionamenti sulla rete Tiscali sono ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilclientiha ufficializzato i disservizi legali alla navigazione web, in particolare su rete mobili, e altri servizi dell’operatore di telefonia. Tra questi quello e-, con difficoltà ad accedere alla propria casella di posta elettronica. Ipotrebbero essere legati a un attacco hacker, anche se dalla compagnia non sono arrivati chiarimenti in merito. “informa: si segnala che al momento potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti su alcuni servizi, da rete fissa e mobile. Sono già in corso gli interventi per ripristinarne la piena funzionalità. Ci scusiamo per l’inconveniente”, ha fatto sapere l’help desk attraverso Facebook.non funziona: quando è iniziato ilI malfunzionamenti sulla retesono ...

Testament73 : RT @musumauri: #tiscali #down da giorni. Qualcuno riuscirà nell'impresa di fare qualcosa? - musumauri : #tiscali #down da giorni. Qualcuno riuscirà nell'impresa di fare qualcosa? - GianGiov73 : RT @gimli_ss: #Tiscali è al secondo down rilevante in 12h, al terzo in pochi giorni. Nessuna comunicazione o messaggio dai canali social o… - Testament73 : RT @mvno: Continuano i disservizi #Tiscali: non solo rete mobile, da questa mattina anche rete fissa, oltre ai problemi già noti su posta e… - Testament73 : RT @simplemal: Ma sbaglio o #Tiscali ha tutti i servizi down compresi i siti? @tiscalinotizie -