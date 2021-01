Sole 24 Ore – Il colosso britannico BC Partners interessato all’Inter. I dettagli (Di mercoledì 6 gennaio 2021) BC Partners interessato all’Inter Novità importanti sul fronte societario in casa Inter. Secondo quanto riportato da il Sole 24 Ore in edicola oggi, il colosso britannico BC Partners sarebbe interessato a entrare nel club nerazzurro. Da capire ancora con quali modalità. “L’interesse sarebbe al momento iniziale e la situazione in evoluzione. Sarà da capire quale sarà l’esito dei prossimi possibili incontri con le controparti interessate. Sarà quindi importante conciliare gli interessi del fondo in trattativa con quelli del colosso cinese Suning, azionista di maggioranza dell’Inter, e quelli del socio di minoranza LionRock Capital”. “A occuparsi dell’operazione sarebbe Goldman Sachs tramite la sua branch asiatica, banca ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) BCNovità importanti sul fronte societario in casa Inter. Secondo quanto riportato da il24 Ore in edicola oggi, ilBCsarebbea entrare nel club nerazzurro. Da capire ancora con quali modalità. “L’interesse sarebbe al momento iniziale e la situazione in evoluzione. Sarà da capire quale sarà l’esito dei prossimi possibili incontri con le controparti interessate. Sarà quindi importante conciliare gli interessi del fondo in trattativa con quelli delcinese Suning, azionista di maggioranza dell’Inter, e quelli del socio di minoranza LionRock Capital”. “A occuparsi dell’operazione sarebbe Goldman Sachs tramite la sua branch asiatica, banca ...

