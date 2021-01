Sette dolci da mangiare per la Befana (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le tradizioni folcloristiche nostrane sono ricche di personaggi tanto affascinanti quanto turbolenti: topolini che rubano i denti, uomini grandi e grossi in abiti rossi e bianchi, sante guidate da asinelli, ma anche esseri demoniaci che si aggirano per le valli armati di bastoni e vecchie dalle scarpe rotte. Creature che attraversano la penisola nella fantasia dei bambini e nelle storie raccontate dai grandi, accompagnati da riti che spesso cambiano di comune in comune, o di famiglia in famiglia. Ciò che non cambia mai, invece, è l’abitudine di associare ad ogni festa un piatto, impastato e cotto in anticipo e assaggiato il giorno della celebrazione, magari a colazione, mentre si scartano i regali o si sbircia nelle calze appese alla finestra. Anche l’Epifania, nonostante tutte le feste porti via, vanta un ampio ricettario di preparazioni tipiche, che addolciscono un ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le tradizioni folcloristiche nostrane sono ricche di personaggi tanto affascinanti quanto turbolenti: topolini che rubano i denti, uomini grandi e grossi in abiti rossi e bianchi, sante guidate da asinelli, ma anche esseri demoniaci che si aggirano per le valli armati di bastoni e vecchie dalle scarpe rotte. Creature che attraversano la penisola nella fantasia dei bambini e nelle storie raccontate dai grandi, accompagnati da riti che spesso cambiano di comune in comune, o di famiglia in famiglia. Ciò che non cambia mai, invece, è l’abitudine di associare ad ogni festa un piatto, impastato e cotto in anticipo e assaggiato il giorno della celebrazione, magari a colazione, mentre si scartano i regali o si sbircia nelle calze appese alla finestra. Anche l’Epifania, nonostante tutte le feste porti via, vanta un ampio ricettario di preparazioni tipiche, che adscono un ...

Ultime Notizie dalla rete : Sette dolci Sette dolci da mangiare per la Befana Linkiesta.it Non solo carboneSette dolci da mangiare per la Befana

Il 6 gennaio non si riempiono solo le calze appese alla finestra, ma anche i forni, che cuociono i dolci più tipici per l'ultima delle feste ...

Il 6 gennaio non si riempiono solo le calze appese alla finestra, ma anche i forni, che cuociono i dolci più tipici per l'ultima delle feste ...