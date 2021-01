Roma, grave incidente in auto per De Sanctis: operato d’urgenza, è fuori pericolo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Morgan De Sanctis è stato coinvolto in un grave incidente stradale nella notte. operato d’urgenza al Gemelli sarebbe ora fuori pericolo Sono ore di apprensione in casa Roma. Morgan De Sanctis, dirigente della Roma, nella notte è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale in via Cristoforo Colombo. L’ex portiere è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli dove è stato operato a seguito di una emorragia all’addome. A De Sanctis è stata asportata la milza e al momento si troverebbe in terapia intensiva, ma fuori pericolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Morgan Deè stato coinvolto in unstradale nella notte.al Gemelli sarebbe oraSono ore di apprensione in casa. Morgan De, dirigente della, nella notte è stato infatti coinvolto in unstradale in via Cristoforo Colombo. L’ex portiere è stato trasportatoal Policlinico Gemelli dove è statoa seguito di una emorragia all’addome. A Deè stata asportata la milza e al momento si troverebbe in terapia intensiva, ma. Leggi su Calcionews24.com

