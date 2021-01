Rider aggredito, restano in carcere i maggiorenni del branco (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il gip di Napoli Enrico Campoli ha confermato il decreto di fermo e disposto il carcere per i due giovani di 19 e 20 anni coinvolti nell’aggressione ai danni del Rider 50enne Giovanni Lanciano, picchiato e derubato dello scooter, a Napoli, la notte tra venerdì e sabato scorsi, mentre si accingeva a completare la sua ultima consegna. La decisione è stata presa al termine dell’udienza di convalida del decreto di fermo emesso per i reati di rapina aggravata in concorso dalla Procura (pm Federico D’Amodio, procuratore aggiunto Rosa Volpe). Del branco hanno fatto parte anche due 17enni e due 16enni, anche loro sottoposti a fermo, per lo stesso reato, dalla Procura per i Minorenni di Napoli (sostituto procuratore Nicola Ciccarelli). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il gip di Napoli Enrico Campoli ha confermato il decreto di fermo e disposto ilper i due giovani di 19 e 20 anni coinvolti nell’aggressione ai danni del50enne Giovanni Lanciano, picchiato e derubato dello scooter, a Napoli, la notte tra venerdì e sabato scorsi, mentre si accingeva a completare la sua ultima consegna. La decisione è stata presa al termine dell’udienza di convalida del decreto di fermo emesso per i reati di rapina aggravata in concorso dalla Procura (pm Federico D’Amodio, procuratore aggiunto Rosa Volpe). Delhanno fatto parte anche due 17enni e due 16enni, anche loro sottoposti a fermo, per lo stesso reato, dalla Procura per i Minorenni di Napoli (sostituto procuratore Nicola Ciccarelli). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

carlaruocco1 : Trovo ipocrita l'atteggiamento di chi condanna i delinquenti che hanno aggredito il rider e tace sulla decisione di… - LucioMariosa : Rider aggredito e rapinato trova lavoro in macelleria: «Questo è il mio vero mestiere» - PlauraLaura : RT @fulviasmart: Al rider napoletano aggredito gli è stato offerto un lavoro come macellaio, come aveva espresso in un intervista. Le belle… - KnightPicardi : RT @carlaruocco1: Trovo ipocrita l'atteggiamento di chi condanna i delinquenti che hanno aggredito il rider e tace sulla decisione di alcun… - francescacuore6 : Sei semplicemente un fallito caro consigliere regionale, sei solo un fallito. -