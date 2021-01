Qualificazioni Atp Antalya 2021 | Pellegrino e Vavassori avanti | Krstin disastroso

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gli omonimi Andreae Andreahanno portato in alto la bandiera italiana, durante ledell’Atp diha sconfitto in tre set Cengiz Aksu, giocatore ‘di casa’, tramite il punteggio di 3-6, 6-2, 6-0. L’azzurro ha accusato alcune difficoltà inizialmente, riprendendosi repentinamente e conquistando un successo complessivamente agevole. Vittoria convincente di, superiore a Roberto Ortega-Olmedo per 7-5, 6-1: prestazione solida e main draw sempre più vicino. Pessimo e inaspettato risultato per Pedja, sconfitto dall’outsider turco Turker per 6-2, 6-1. Vittoria di prestigio per Dimitar Kuzmanov, il quale è riuscito ad avere la meglio su Mirza Basic per 6-3, 6-1. Affermazione anche di Blaz ...