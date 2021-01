Piersanti Mattarella | vittima della mafia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 gennaio 2021), pizza e mandolino. Questo è stato per molto tempo, il trio che indicava un italiano all’estero, sopratutto negli Stati Uniti d’America. Che la cucina italiana sia un vanto in tutto il mondo, ci lusinga in quanto italiani. Ma quante volte ci ha offeso, essere definiti mafiosi, solo perché cittadini del Bel Paese? Uomini come, hanno contrastato la, a costovita. Vissuta da sempre come una piaga, laè una realtà che oggi ancora esiste. Afflige il nostro paese non solo diffamandolo all’estero, mietendo vittime e criminalità anche sul territorio nazionale. Lo sa bene la famiglia, a cui appartiene il nostro PresidenteRepubblica in carica, Sergio Matterella. Infatti suo fratello maggiore, ...