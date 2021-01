Pasqua 2021, quando sarà? A rivelare la data Papa Francesco (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Messa dell’Epifania nella Basilica di San Pietro per Papa Francesco. Il pontefice ha annunciato la data di Pasqua 2021, fissata per domenica 4 aprile. sarà domenica 4 aprile Pasqua 2021. Ad annunciarlo durante la messa dell’Epifania nella Basilica di San Pietro Papa Francesco. Inoltre il pontefice ha anche annunciato le altre ricorrenze liturgiche: le Ceneri, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Messa dell’Epifania nella Basilica di San Pietro per. Il pontefice ha annunciato ladi, fissata per domenica 4 aprile.domenica 4 aprile. Ad annunciarlo durante la messa dell’Epifania nella Basilica di San Pietro. Inoltre il pontefice ha anche annunciato le altre ricorrenze liturgiche: le Ceneri, L'articolo proviene da YesLife.it.

DiocesiPalestri : ++LIVE++ S. Messa dell'Epifania presieduta dal Vescovo con Annuncio Solenne della Pasqua » Diocesi di Tivoli e di P… - COLIZZIALMERICO : ???L'#annunzio del giorno di #Pasqua, il #calendario liturgico del 2021 - JBedussi : Che roba questo 2021, uno si sveglia il giorno della befana e la prima cosa pensa è ‘chissà com’è andata in Georgia… - la_jangiacomo : RT @GBussacchetti: ogni atto di culto sembra fargli paura e ribrezzo, Col pretesto di una sciatalgia non ha celebrato la Messa di Natale. C… - GBussacchetti : ogni atto di culto sembra fargli paura e ribrezzo, Col pretesto di una sciatalgia non ha celebrato la Messa di Nata… -