Mi piego ma non mi spezzo | come la resilienza mi aiuta ad affrontare la vita

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nellami hanno insegnato a essere buona, giusta e educata, a rispettare il prossimo e a fare della gentilezza un vero modo di vivere. Mi hanno insegnato ad allacciarmi le scarpe da sola, a tenere sempre in ordine i capelli e a vestirmi bene perché l’abito fa il monaco. Mi hanno detto che se fossi stata perfetta, il mondo che mi circondava lo sarebbe stato altrettanto. Gli ho creduto ma avrei voluto non farlo, mai. Nessuno mi ha detto che lanon fa sconti e che i regali più belli e inaspettati arrivano solo dopo i momento peggiori. Nessuno mi ha insegnato a non rompermi dopo il primo urto, così ecco che, quando la bolla di vetro nella quale vivevo ha fatto la prima crepa, io mi sono completamente distrutta. Nonostante fossi lì ad aspettare che qualcosa cambiasse, che tutte quelle delusioni e i traumi del passato e del presente smettessero di ...