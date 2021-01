Matteo Bonomelli, il calciatore trovato morto in casa: aveva 18 anni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Choc per il decesso di Matteo Bonomelli, il calciatore della Castanese trovato morto in casa: aveva 18 anni, forse è suicidio. aveva solo 18 anni ed era considerato un calciatore di belle speranze, Matteo Bonomelli, giocatore della Gs Castanese, squadra di Castano Primo (Milano), che viveva a Boffalora Sopra Ticino, sempre nel milanese. Ieri lo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Choc per il decesso di, ildella Castanesein18, forse è suicidio.solo 18ed era considerato undi belle speranze,, giocatore della Gs Castanese, squadra di Castano Primo (Milano), che viveva a Boffalora Sopra Ticino, sempre nel milanese. Ieri lo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BagueraDaniela : @valy_s Lassa sta... Sto bestemmiando in cinese per altro - BagueraDaniela : Avversario stimato di mio figlio. La pagherete cara... oh, se la pagherete!!! Bastardi maledetti. - PasqualeMarro : Lutto nel mondo del calcio: morto il 18enne Matteo Bonomelli - GiovanniBussett : RT @fanpage: Lutto nel mondo del calcio. È morto Matteo Bonomelli. - fanpage : Lutto nel mondo del calcio. È morto Matteo Bonomelli. -