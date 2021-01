LIVE – Tennis, Lemon Bowl 2021: le finali di mercoledì 6 gennaio (DIRETTA) (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE delle finali del Lemon Bowl 2021 in programma mercoledì 6 gennaio. Ultimo atto del celebre torneo giovanile, che nella giornata odierna decreterà i campioni nelle varie categorie. Alle ore 10.00 scenderanno in campo Marino-Pieroni (Under 14 femminile), Lanteri Monaco-Saleppico (Under 10 femminile) e Grasselli-Ghiselli (Under 10 maschile): le seguiamo assieme in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ladelledelin programma. Ultimo atto del celebre torneo giovanile, che nella giornata odierna decreterà i campioni nelle varie categorie. Alle ore 10.00 scenderanno in campo Marino-Pieroni (Under 14 femminile), Lanteri Monaco-Saleppico (Under 10 femminile) e Grasselli-Ghiselli (Under 10 maschile): le seguiamo assieme in tempo reale. SportFace.

