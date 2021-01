Insigne: “Non sono riuscito a trascinare i miei compagni, dobbiamo guardare avanti” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, dopo la sconfitta sorprendente subita per mano dello Spezia, ha parlato così a Dazn: “E’ mancata cattiveria sotto porta. Su dieci tiri in porta io ne ho fatti più di tutti e potevo fare di più. Questo dispiace perché dovrei essere io a trascinare i miei compagni, oggi non mi sono riuscito e mi dispiace”. Si può allenare questa cattiveria agonistica?“Ci si allena a non buttarsi giù. Dopo una prestazione così puoi abbatterti e non ti rialzi più, ma noi dobbiamo guardare avanti, restare concentrati e pensare alla partita difficile a Udine. dobbiamo prepararla al meglio già da domani per essere pronti”. E’ mancata cattiveria anche a te?“Ce l’ho, ma sono dispiaciuto ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lorenzo, capitano del Napoli, dopo la sconfitta sorprendente subita per mano dello Spezia, ha parlato così a Dazn: “E’ mancata cattiveria sotto porta. Su dieci tiri in porta io ne ho fatti più di tutti e potevo fare di più. Questo dispiace perché dovrei essere io a, oggi non mie mi dispiace”. Si può allenare questa cattiveria agonistica?“Ci si allena a non buttarsi giù. Dopo una prestazione così puoi abbatterti e non ti rialzi più, ma noi, restare concentrati e pensare alla partita difficile a Udine.prepararla al meglio già da domani per essere pronti”. E’ mancata cattiveria anche a te?“Ce l’ho, madispiaciuto ...

