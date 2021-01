Highlights e gol Cagliari-Benevento 1-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gli Highlights con le azioni salienti di Cagliari-Benevento, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020-21. Alla Sardegna Arena vince il Benevento per 1-2 grazie alle reti di Sau e Tuia. Una vittoria in rimonta dopo l’illusorio vantaggio dei rossoblù a firma di Joao Pedro. Cagliari che perde anche Nandez per espulsione dopo un battibecco con Caprari seguito da proteste vibranti contro l’arbitro Abbattista. TABELLINO Cagliari-Benevento 1-2 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Glicon le azioni salienti di, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di-21. Alla Sardegna Arena vince ilper 1-2 grazie alle reti di Sau e Tuia. Una vittoria in rimonta dopo l’illusorio vantaggio dei rossoblù a firma di Joao Pedro.che perde anche Nandez per espulsione dopo un battibecco con Caprari seguito da proteste vibranti contro l’arbitro Abbattista. TABELLINO1-2 SportFace.

pisto_gol : Visti gli highlights, trovo incomprensibile che dall’arb.Chiffi non sia stato concesso alla Roma il rigore per l’ev… - fainformazione : VIDEO - TOTTENHAM-BRENTFORD 2-0 | GOL E HIGHLIGHTS | CARABAO CUP José Mourinho l’aveva definita la partita più imp… - fainfosport : VIDEO - TOTTENHAM-BRENTFORD 2-0 | GOL E HIGHLIGHTS | CARABAO CUP José Mourinho l’aveva definita la partita più imp… - sportface2016 : #EPL Gli highlights completi e i gol di Tottenham-Brentford 2-0, match valido per la semifinale di Coppa di Lega… - xPB_LiL1 : RT @11_Lionss: Passiamo il girone come 1?? Solo 3 gol subiti in tutto il torneo?? Usciamo all’ @Horizon_Cup in semifinale VS @nerdsoldiers… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol VIDEO Benevento-Milan 0-2, Highlights, gol e sintesi: pallonetto celestiale di Rafael Leao, rigore di Kessie. Rossoneri in testa OA Sport Video Cagliari Benevento 1-2: risultato in diretta, gol e highlights | Superscudetto

Video Cagliari Benevento, risultato e highlights in diretta della partita di Serie A delle 12:30. Cagliari (4-3-2-1) : Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Tripaldelli; Nandez, Marin; Caligara, Joa ...

Streaming Serie A Milan – Juventus Gratis dove vedere Diretta Live Tv Hesgoal

La partita Milan Juventus è visibile in streaming italiano in diretta, senza utilizzare complessi metodi illegali, su Mediaset Premium e Sky che mettono a disposizione ai clienti fuori casa servizi al ...

Video Cagliari Benevento, risultato e highlights in diretta della partita di Serie A delle 12:30. Cagliari (4-3-2-1) : Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Tripaldelli; Nandez, Marin; Caligara, Joa ...La partita Milan Juventus è visibile in streaming italiano in diretta, senza utilizzare complessi metodi illegali, su Mediaset Premium e Sky che mettono a disposizione ai clienti fuori casa servizi al ...