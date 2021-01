Governo ultime notizie: esecutivo verso la crisi. Le ipotesi in campo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Governo ultime notizie: si acuiscono le tensioni all’interno della maggioranza per l’utilizzo dei fondi europei in arrivo. La battaglia interna all’esecutivo dura ormai da due settimane circa: potrebbe concludersi con una crisi, a cui seguirebbe un rimpasto più o meno corposo o, addirittura, il ritorno alle urne. Segui Termometro Politico su Google News Nuovo Dpcm: cosa si può fare tra il 7 e il 15 gennaio. Le regole Governo ultime notizie: i motivi dello scontro Governo ultime notizie: lo scontro diventa sempre più duro tra le diverse anime della maggioranza. Il motivo del contendere, innanzitutto, l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Recovery Plan e, in parallelo, la ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 6 gennaio 2021): si acuiscono le tensioni all’interno della maggioranza per l’utilizzo dei fondi europei in arrivo. La battaglia interna all’dura ormai da due settimane circa: potrebbe concludersi con una, a cui seguirebbe un rimpasto più o meno corposo o, addirittura, il ritorno alle urne. Segui Termometro Politico su Google News Nuovo Dpcm: cosa si può fare tra il 7 e il 15 gennaio. Le regole: i motivi dello scontro: lo scontro diventa sempre più duro tra le diverse anime della maggioranza. Il motivo del contendere, innanzitutto, l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Recovery Plan e, in parallelo, la ...

