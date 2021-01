Gosens incontenibile | Freuler motorino E Maehle sembra avere le carte in regola

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) GOLLINI 6: Per oltre un’ora lo impegna solo Djimsiti. Giudicabile lo diventa quando giustifica la sua presenza a quattro minuti dalla fine senza farsi sorprendere sul tiro cross di Mihaila. TOLOI 6,5: Comportamento da capitano, aiuta quando c’è da difendere sempre pronto ad inserirsi. PALOMINO 7: A 31 anni festeggia le 100 in serie A con il ritorno a centrale. Straripante, ci va di fisico su Inglese più spaventato che sorpreso. Il migliore di giornata. DJIMSITI 6,5: Ineccepibile, salvo una svirgolata che mette in ansia Gollini. HATEBOER 6,5: Domina la fascia destra con ripetuti dialoghi con Ilicic che facilita i suoi inserimenti. CALDARA (Dal 35? st) S.V.: Bentornato, dovrà dimostrare direcuperato la condizione fisica per arrivare al riscatto.7: Corre più di tutti, senza farsi accorgere con una intelligenza tattica che non è di tutti. ...