Giulia Salemi, confessione choc: “Siamo cosa rara”, Pretelli conferma (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Rompe gli indugi Giulia Salemi, confessione choc della gieffina: “Siamo cosa rara”, Pierpaolo Pretelli conferma. (screenshot video)Tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra esserci sempre più grande complicità. Dopo quanto avvenuto nei giorni prossimi a Natale, infatti, la coppia sembra aver intensificato la propria reciproca conoscenza. Il loro rapporto sembra sempre più vero. Leggi anche -> Gf Vip: scoppia la passione tra Pretelli e la Salemi, la piscina si fa bollente Non passa infatti giorno che i due non facciano un piccolo passo in avanti nella loro relazione e sembrano davvero incuranti delle critiche che sono filtrate ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Rompe gli indugidella gieffina: “”, Pierpaolo. (screenshot video)Tra Pierpaolosembra esserci sempre più grande complicità. Dopo quanto avvenuto nei giorni prossimi a Natale, infatti, la coppia sembra aver intensificato la propria reciproca conoscenza. Il loro rapporto sembra sempre più vero. Leggi anche -> Gf Vip: scoppia la passione trae la, la piscina si fa bollente Non passa infatti giorno che i due non facciano un piccolo passo in avanti nella loro relazione e sembrano davvero incuranti delle critiche che sono filtrate ...

