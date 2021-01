Georgia, corsa dei dem al Senato con Raphael Warnock e Jon Ossof (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cnn, New York Times e altri grandi media hanno dichiarato vincitori per i seggi in Georgia i due democratici, Raphael Warnock e Jon Ossof. Warnock è il primo Senatore afroamericano eletto dallo stato del Sud, ha battuto la repubblicana Keyy Loeffler. Il secondo democratico in corsa per il Senato è il trentenne Jon Ossof (33) il più giovane dei Senatori. È in vantaggio di 13.000 voti sul repubblicano uscente David Perdue. I democratici verso la guida definitiva degli Stati Uniti I risultati della Georgia saranno confermati nuovamente in giornata, queste elezioni locali sono molto importanti perché portano i democratici a conquistare la maggioranza al Senato e iniziare a ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cnn, New York Times e altri grandi media hanno dichiarato vincitori per i seggi ini due democratici,e Jonè il primore afroamericano eletto dallo stato del Sud, ha battuto la repubblicana Keyy Loeffler. Il secondo democratico inper ilè il trentenne Jon(33) il più giovane deiri. È in vantaggio di 13.000 voti sul repubblicano uscente David Perdue. I democratici verso la guida definitiva degli Stati Uniti I risultati dellasaranno confermati nuovamente in giornata, queste elezioni locali sono molto importanti perché portano i democratici a conquistare la maggioranza ale iniziare a ...

QuotidianPost : Georgia, corsa dei dem al Senato con Raphael Warnock e Jon Ossof - GPiziarte : RT @riotta: Se @ossoff Georgia ha un vantaggio oltre lo 0,5 nella corsa al Senato non ci sarà neppure riconteggio come previsto legge (che… - riotta : Se @ossoff Georgia ha un vantaggio oltre lo 0,5 nella corsa al Senato non ci sarà neppure riconteggio come previsto… - bizcommunityit : Elezioni Usa 2020, procuratrice Georgia non esclude indagine su Trump - ASgrulletti : Con #Georgia, Dem ribaltano Senato in 3 Stati, dopo AZ e CO. In corsa presidenziale riconquistati PA, MI, WI, ma no… -