Forse bisogna ammettere che questo sarà un altro anno di scuola perso (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le scuole superiori non riapriranno il 7 gennaio, e difficilmente sarebbe potuta andare diversamente, considerando che fino a due giorni fa ancora se ne discuteva. A distanza di un anno dall’inizio della pandemia, e nonostante i mesi trascorsi a parlarne, l’organizzazione del piano trasporti, la cui assenza aveva determinato le chiusure prima di Natale, non c’è. Né ci sarà l’11 gennaio, data stabilita per il rientro – comunque parziale – degli studenti. Tanto varrebbe alzare bandiera bianca e ammettere che no, anche volendo, non c’è modo di potenziare il servizio e scaglionare gli ingressi in maniera sostenibile. Il paradosso è che sono gli stessi studenti a non voler tornare in classe: con la terza ondata del virus in preparazione e il continuo alternarsi fra zone rosse e arancioni, che senso ha tornare a ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le scuole superiori non riapriril 7 gennaio, e difficilmente sarebbe potuta andare diversamente, considerando che fino a due giorni fa ancora se ne discuteva. A distanza di undall’inizio della pandemia, e nonostante i mesi trascorsi a parlarne, l’organizzazione del piano trasporti, la cui assenza aveva determinato le chiusure prima di Natale, non c’è. Né cil’11 gennaio, data stabilita per il rientro – comunque parziale – degli studenti. Tanto varrebbe alzare bandiera bianca eche no, anche volendo, non c’è modo di potenziare il servizio e scaglionare gli ingressi in maniera sostenibile. Il paradosso è che sono gli stessi studenti a non voler tornare in classe: con la terza ondata del virus in preparazione e il continuo alternarsi fra zone rosse e arancioni, che senso ha tornare a ...

IL BILANCIOVENEZIA Un altro calo rispetto a lunedì e forse, se il trend continuasse con questo andamento, le prime piccole avvisaglie di uscita dal tunnel. Ieri, infatti, i nuovi positivi sono scesi..

IL BILANCIOVENEZIA Un altro calo rispetto a lunedì e forse, se il trend continuasse con questo andamento, le prime piccole avvisaglie di uscita dal tunnel. Ieri, infatti, i nuovi positivi sono scesi..