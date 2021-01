Epifania, Delpini: "Dal Covid non solo malattia e morte ma una paralisi dello spirito" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Milano, 6 gennaio 2020 - " Sembra che il virus che stiamo combattendo abbia seminato non solo malattia e morte, ma un male più oscuro, una paralisi dello spirito, una sospensione della vita, una ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Milano, 6 gennaio 2020 - " Sembra che il virus che stiamo combattendo abbia seminato non, ma un male più oscuro, una, una sospensione della vita, una ...

Milano, 6 gennaio 2020 - "Sembra che il virus che stiamo combattendo abbia seminato non solo malattia e morte, ma un male più oscuro, una paralisi dello spirito, una sospensione della vita, una confus ...

