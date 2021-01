D.O.C. Deluxe Edition: in radio il singolo Facile (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Zucchero “Sugar” Fornaciari torna in radio venerdì 8 gennaio 2021 con il singolo Facile, estratto dall’album DOC Deluxe Edition. D.O.C. Deluxe Edition: cd, triplo vinile e digitale Da venerdì 8 gennaio sarà in radio “Facile”, il nuovo singolo di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI estratto da “DOC Deluxe Edition”. Il progetto discografico contiene tutti i brani dell’album “D.O.C.”, già certificato disco di platino, oltre a 6 nuove canzoni tra cui “SEPTEMBER”, brano in cui ZUCCHERO duetta con STING. In che formati è disponibile DOC Deluxe Edition? “DOC Deluxe Edition” è disponibile in formato DOPPIO CD, TRIPLO ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Zucchero “Sugar” Fornaciari torna invenerdì 8 gennaio 2021 con il, estratto dall’album DOC. D.O.C.: cd, triplo vinile e digitale Da venerdì 8 gennaio sarà in”, il nuovodi ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI estratto da “DOC”. Il progetto discografico contiene tutti i brani dell’album “D.O.C.”, già certificato disco di platino, oltre a 6 nuove canzoni tra cui “SEPTEMBER”, brano in cui ZUCCHERO duetta con STING. In che formati è disponibile DOC? “DOC” è disponibile in formato DOPPIO CD, TRIPLO ...

SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: CS_ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI: da venerdì 8 gennaio in radio “FACILE”, il nuovo singolo estratto da “D.O.C. Deluxe Edi… - MusicStarStaff : CS_ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI: da venerdì 8 gennaio in radio “FACILE”, il nuovo singolo estratto da “D.O.C. Deluxe… - somejifa : @ruangguru BE DELUXE EDITION #RuangguruBagiHadiah BE DELUXE EDITION #RuangguruBagiHadiah BE DELUXE EDITION… - somejifa : @ruangguru BE DELUXE EDITION #RuangguruBagiHadiah BE DELUXE EDITION #RuangguruBagiHadiah BE DELUXE EDITION… - FulvioGiordano : RT @ZuccheroSugar: “Facile” è il nuovo singolo di “D.O.C. Deluxe Edition”! Da venerdì in radio e su YouTube. 'Facile' is the new single ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Deluxe Edition Prince - Sign o' the times Super Deluxe Edition Corriere Romagna D.O.C. Deluxe Edition: in radio il singolo Facile

Da venerdì 8 gennaio 2021 sarà trasmessa in radio Facile, singolo estratto dall'album DOC Deluxe Edition di Zucchero. Ascoltalo qui ...

Nokia, in arrivo una marea di nuovi smartphone

Dopo un 2020 trascorso quasi completamente in sordina, il ritorno di Nokia sulla scena dell'hi-tech sembra essere garantito dall'arrivo di ben 5 nuovi ...

Da venerdì 8 gennaio 2021 sarà trasmessa in radio Facile, singolo estratto dall'album DOC Deluxe Edition di Zucchero. Ascoltalo qui ...Dopo un 2020 trascorso quasi completamente in sordina, il ritorno di Nokia sulla scena dell'hi-tech sembra essere garantito dall'arrivo di ben 5 nuovi ...