Coronavirus, variante sudafricana potrebbe resistere a vaccini (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gli scienziati sudafricani ritengono che esista il "ragionevole timore" che la variante di Coronavirus che imperversa nel Paese possa rivelarsi resistente ia vaccini che vengono inoculati in questi giorni in Europa e America e avvertono che una campagna vaccinale globale è ora "ancora più cruciale". "E' una preoccupazione teorica. Un timore ragionevole... che la variante sudafricana possa essere più reistente" ha detto alla Bbc il professor Shabir Madhi, che ha condotto gli studi clinici sul vaccino Oxford-AstraZeneca in Sudafrica.Madhi ha aggiunto che la risposta definitiva arriverà nel giro di qualche settimana, dato che gli studi sono già in corso. Il timore nasce dal fatto che il Coronavirus nel paese ha mutato in misura molto maggiore rispetto alla variante ...

Gli scienziati sudafricani ritengono che esista il "ragionevole timore" che la variante di coronavirus che imperversa nel Paese possa rivelarsi resistente ia vaccini che vengono inoculati in questi ...

