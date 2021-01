Confermato per sabato 9 gennaio il Pignarul Grant di Coia di Tarcento (Di giovedì 7 gennaio 2021) E’ stato Confermato il Pignarul Grant di Coia di Tarcento che non è stato acceso come da tradizione nella sera dell’Epifania. L’accensione alla presenza del Vecchio Venerando è stata confermata per sabato 9 gennaio alle 18. Per seguire l’evento non sarà possibile salire al colle, ma verrà garantita una diretta streaming. Leggi su udine20 (Di giovedì 7 gennaio 2021) E’ statoildidiche non è stato acceso come da tradizione nella sera dell’Epifania. L’accensione alla presenza del Vecchio Venerando è stata confermata peralle 18. Per seguire l’evento non sarà possibile salire al colle, ma verrà garantita una diretta streaming.

Dopo la prima offerta preliminare del’estate scorsa, pari a poco più di 3 miliardi di euro, i cinesi inseriscono nella trattativa anche una quota di Fpt Industrial: coinvolti gli stabilimenti di Suzza ...

Cnh, riaperta la trattativa per vendere Iveco a Faw

TORINO – Si è riaperta la trattativa per cedere Iveco ai cinesi di Faw. La conferma è arrivata ieri da Cnh Industrial dopo che l’agenzia Reuters ha annunciato la ripresa dei colloqui tra i due gruppi ...

TORINO – Si è riaperta la trattativa per cedere Iveco ai cinesi di Faw. La conferma è arrivata ieri da Cnh Industrial dopo che l'agenzia Reuters ha annunciato la ripresa dei colloqui tra i due gruppi. Dopo la prima offerta preliminare del'estate scorsa, pari a poco più di 3 miliardi di euro, i cinesi inseriscono nella trattativa anche una quota di Fpt Industrial: coinvolti gli stabilimenti di Suzza.