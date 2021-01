Campania, 1.366 positivi: tasso sotto l’8% (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.366, di cui 1.294 asintomatici e 72 con sintomi, a fronte di 17.212 tamponi processati (tasso di positività al 7,9%). Si registrano 19 deceduti, di cui 5 morti negli ultimi due giorni e 14 morti in precedenza ma registrati ieri. Guarite 1.364 persone. La situazione posti letto: 99 posti occupati in terapia intensiva su 656; 1.362 posti occupati tra i ricoveri ordinari su 3.160. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino odierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.366, di cui 1.294 asintomatici e 72 con sintomi, a fronte di 17.212 tamponi processati (dità al 7,9%). Si registrano 19 deceduti, di cui 5 morti negli ultimi due giorni e 14 morti in precedenza ma registrati ieri. Guarite 1.364 persone. La situazione posti letto: 99 posti occupati in terapia intensiva su 656; 1.362 posti occupati tra i ricoveri ordinari su 3.160. L'articolo ilNapolista.

Ravello, 7 gennaio test antigenici per genitori e alunni al Porto di Maiori

Il Comune di Ravello comunica che giovedì 7 gennaio 2021, dalle 9.00 alle 12.00 presso l'USCA del Porto turistico di Maiori, saranno eseguiti, su base volontaria, test antigenici rapidi nella modalità ...

