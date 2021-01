Basket femminile, Serie A1: Schio demolisce Lucca con un roboante 107-53 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nell’odierno recupero dell’ottava giornata di Serie A1 2020-2021 di Basket femminile, la Famila Wuber Schio ha letteralmente distrutto la Gesam Gas e Luce Lucca. Il match è terminato addirittura con un roboante 107-53 in favore delle venete. Una partita letteralmente senza storia che ha visto Schio mettere subito le cose in chiaro con un parziale di 37-21 nel primo quarto. Ancor più eclatante, però, è stato l’ultimo periodo, ove Lucca, totalmente bloccata dalla difesa di Schio, ha segnato appena tre punti, contro i ventitré delle venete. La miglior marcatrice della partita è stata Sandrine Gruda, che ha segnato la bellezza di 21 punti in appena diciotto minuti di impiego. Tra le italiane, invece, spicca Giorgia Sottana con 14 punti. In ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nell’odierno recupero dell’ottava giornata diA1 2020-2021 di, la Famila Wuberha letteralmente distrutto la Gesam Gas e Luce. Il match è terminato addirittura con un107-53 in favore delle venete. Una partita letteralmente senza storia che ha vistomettere subito le cose in chiaro con un parziale di 37-21 nel primo quarto. Ancor più eclatante, però, è stato l’ultimo periodo, ove, totalmente bloccata dalla difesa di, ha segnato appena tre punti, contro i ventitré delle venete. La miglior marcatrice della partita è stata Sandrine Gruda, che ha segnato la bellezza di 21 punti in appena diciotto minuti di impiego. Tra le italiane, invece, spicca Giorgia Sottana con 14 punti. In ...

WilburHJJ : @matteodessilani @enneaccaquattro @Democristiano7 Se dici che nel calcio femminile vanno cambiate le misure di camp… - SalernoSport24 : Dopo mesi di stallo, il CONI ha accolto la proposta della Federbasket di riconoscere ai campionati di C Gold, C Sil… - brus1no : Pro o contro alla ripresa di c Gold,silver ,b femminile ed eccellenza giovanile? #basket #basketitalia - LeccoNews : BASKET FEMMINILE, IL COSTA ENTRA IN ORBITA S.BERNARDO | 05/01/2021 - - OA_Sport : Matilde Villa, tra le più grandi speranze del basket femminile azzurro, si racconta a OA Sport. Gli obiettivi di Co… -

Ennesimo rinvio per l’E-Work, ma questa volta la decisione è stata ‘last minute’, perché arrivata a poche ore dall’inizio del match con Selargius che si sarebbe dovuto giocare ieri alle 18 al PalaBuba ...

Oggi c’è Famila-Gesam Amarcord dei bei tempi

Sfida tricolore per molte stagioni, questa volta per le biancorosse in crisi rappresenta solo una gara di recupero molto difficile contro le supervenete ...

