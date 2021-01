Ballottaggio Senato, il democratico Warnock vince in Georgia. Per il secondo seggio è testa a testa (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il candidato democratico Raphael Warnock, pastore protestante della storica chiesa Ebenezer, ad Atlanta, ha vinto il seggio in Senato della Georgia, battendo la rivale repubblicana Kelly Loeffler. Warnock è il primo Senatore afroamericano dello Stato. La vittoria è stata annunciata in mattinata dall’agenzia Associated Press. Leggi anche: Stati Uniti, Ballottaggio in Georgia per il Senato federale. Trump: “I democratici non prenderanno la Casa Bianca” “È stato detto che non avremmo potuto vincere questa elezione – ha commentato Warnock – ma questa notte abbiamo provato che con la speranza, il duro lavoro e la gente dalla nostra parte tutto è possibile”. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il candidatoRaphael, pastore pronte della storica chiesa Ebenezer, ad Atlanta, ha vinto ilindella, battendo la rivale repubblicana Kelly Loeffler.è il primore afroamericano dello Stato. La vittoria è stata annunciata in mattinata dall’agenzia Associated Press. Leggi anche: Stati Uniti,inper ilfederale. Trump: “I democratici non prenderanno la Casa Bianca” “È stato detto che non avremmo potutore questa elezione – ha commentato– ma questa notte abbiamo provato che con la speranza, il duro lavoro e la gente dalla nostra parte tutto è possibile”. ...

