Vaccino Reithera | progetto italiano in Fase 2 | “Meglio di Pfizer e Moderna”

Leggi su viagginews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il, frutto di una ricerca tutta italiana contro il virus, fa vedere dei risultati molto incoraggianti. Questi i tempi previsti. Il, progettato in Italia, è sul punto di ricevere il via libera per la2. Si tratta di un ritrovato concepito totalmente nel nostro Paese e che ha visto lo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com