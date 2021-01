Una frana di sassi e fango è caduta su un hotel a Bolzano, distruggendolo in parte: al momento non ci sono notizie di morti o feriti (Di martedì 5 gennaio 2021) Intorno alle 15 del 5 gennaio una frana di sassi e fango è caduta sull’hotel Eberle di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, distruggendone una parte: al momento non si hanno notizie di morti e feriti, ma sono in corso verifiche dei Leggi su ilpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Intorno alle 15 del 5 gennaio unadisull’Eberle di, in Trentino-Alto Adige, distruggendone una: alnon si hannodi, main corso verifiche dei

rtl1025 : ?? Una frana di sassi si è abbattuta sull'albergo Eberle a #Bolzano. La struttura è parzialmente crollata. Sul luogo… - DPCgov : #30dicembre 2002 #maremoto #Stromboli. Una frana causata dall'eruzione del vulcano genera un maremoto che raggiunge… - ziobedo : RT @ilpost: Una frana di sassi e fango è caduta su un hotel a Bolzano, distruggendolo in parte: al momento non ci sono notizie di morti o f… - yuna_hikari : RT @ilpost: Una frana di sassi e fango è caduta su un hotel a Bolzano, distruggendolo in parte: al momento non ci sono notizie di morti o f… - AttilaAzureRive : RT @Rog_2: ++ Una frana si è abbattuta sull'albergo Eberle (Bolzano). Non si sa se all'interno della struttura, parzialmente crollata, ci… -