Udine, le ruspe dei vigili del fuoco in azione contro i muri di neve a Sappada – Video (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo le abbondanti nevicate che hanno interessato sia l'arco alpino sia gli Appennini, sono stati centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per aiutare le persone a tornare il più in fretta possibile alla normalità. Nel Video, le operazioni a Sappada, in provincia di Udine, con le ruspe in azione per "smaltire" i muri di neve. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AGI - Sono 500 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco ancora al lavoro in Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia per fronteggiare l'emergenza neve: 200 le unità di personale impegnate con 40 ...

Carnia coperta di neve, frane. A Claut capannone in pericolo

