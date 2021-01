Tour de Ski 2021, doppietta americana a Dobbiaco. Bene Comarella e Scardoni in top15 (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto scattare la seconda tappa del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, in Italia, a Dobbiaco: si è appena conclusa la quarta gara della manifestazione, la 10 km femminile in tecnica libera con partenze ad intervalli. Affermazione della statunitense Jessie Diggins, che precede la connazionale Rosie Brennan, mentre al terzo posto si piazza la svedese Ebba Andersson. Tra le azzurre la migliore è Anna Comarella, 12ma, mentre Lucia Scardoni è 14ma. A punti anche Ilaria Debertolis, 30ma, mentre non riescono nell’impresa Francesca Franchi, 32ma, Martina Di Centa, 33ma, ed Elisa Brocard, 35ma. Dopo 2.1 km i 15 punti di bonus vanno alla statunitense Jessie Diggins, mentre 12 ne conquista la svedese Frida Karlsson e 10 vanno alla russa Yulia Stupak. Le azzurre non riescono a ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto scattare la seconda tappa delde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-, in Italia, a: si è appena conclusa la quarta gara della manifestazione, la 10 km femminile in tecnica libera con partenze ad intervalli. Affermazione della statunitense Jessie Diggins, che precede la connazionale Rosie Brennan, mentre al terzo posto si piazza la svedese Ebba Andersson. Tra le azzurre la migliore è Anna, 12ma, mentre Luciaè 14ma. A punti anche Ilaria Debertolis, 30ma, mentre non riescono nell’impresa Francesca Franchi, 32ma, Martina Di Centa, 33ma, ed Elisa Brocard, 35ma. Dopo 2.1 km i 15 punti di bonus vanno alla statunitense Jessie Diggins, mentre 12 ne conquista la svedese Frida Karlsson e 10 vanno alla russa Yulia Stupak. Le azzurre non riescono a ...

