Superluna e pioggia di stelle cadenti | il cielo del 2021 è ricco di eventi di buon auspicio

Eclissi di Sole: quanto influisce sui segni zodiacali?

Il cielo del 2021 è ricco di promesse, con una Superluna e una pioggia delle stelle cadenti di agosto che si annuncia spettacolare, In programma anche quattro eclissi, due di Luna e due di Sole, purtr ...Il cielo del nuovo anno si preannuncia ricco di sorprese e di magia in cielo: almeno 5 gli eventi astronomici del 2021 tanto attesi a partire dall’eclissi anulare di fuoco per proseguire con la luna b ...