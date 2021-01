Si stacca una parete rocciosa | crolla albergo a Bolzano

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 gennaio 2021) Francesca Bernasconi Una frana di sassi si è abbattuta sull’Eberle a, provocando un crollo parziale della struttura. Per il momento si escludono vittime Intorno alle 15, una frana di sassi si è abbattuta sull'Eberle, una nota struttura nella zona di Sant'Osvaldo sopra la città di. Una parte dell'edificio è stata distrutta, sommersa dai massitisi della. Per il momento non si hanno notizie di vittime, ma i soccoritori sono sul posto per svolgere accertamenti. L'hotel era chiuso a causa dell'emergenza legata alla pandemia da nuovo coronavirus, quando la frana si è abbattuta sulla struttura, causando il crollo del salone delle feste dell'. Per questo, si ritiene che all'interno ...