Salvini e la fissione nucleare del comunicato stampa | prendi un pensiero e declinalo tal quale per tutte le regioni È il modello felpa

(Di martedì 5 gennaio 2021) In principio fu Roma. Ore 14.24, agenzia Ansa: “Il governo si prende la responsabilità di discutere del futuro deposito nazionale di rifiuti radioattivi senza consultare lee i sindaci e dopo aver tenuto fermo il dossier per oltre un anno. Ennesimo atto di arroganza, ennesima dimostrazione di incapacità, ennesima provocazione”. Firmato Matteo. Chi pensa alla solita critica del leader dell’opposizione nei confronti di Palazzo Chigi rimarrà deluso. La notizia non è il merito ma il metodo, perché lo staff del leader del Carroccio si è così tanto innamorato del messaggio del capo da pensare bene di inventare un nuovo stile comunicativo: la fissazionedel. Tutto molto semplice:il commento primigenio del leader, cambia i nomi dei luoghi ...