Roma, la squadra parte per Crotone senza Fonseca (Di martedì 5 gennaio 2021) La Roma è partita per Crotone senza Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, infatti, non era presente alla partenza della squadra, alle ore 17, dall’aeroporto di Fiumicino. Ancora da accertare le reali cause dell’assenza dell’allenatore giallorosso che, probabilmente, verrà sostituito in panchina dal suo vice Nuno Campos. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Laè partita perPaulo. Il tecnico portoghese, infatti, non era presente allanza della, alle ore 17, dall’aeroporto di Fiumicino. Ancora da accertare le reali cause dell’asdell’allenatore giallorosso che, probabilmente, verrà sostituito in panchina dal suo vice Nuno Campos. SportFace.

