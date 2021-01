Pierpaolo Pretelli, la madre lo avverte: “Cerca di moderarti un po’ con Giulia” (Di martedì 5 gennaio 2021) La madre di Pierpaolo Pretelli non approva l’atteggiamento che ha con Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, ecco cosa gli ha detto La madre di Pierpaolo Pretelli è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare il figlio durante la puntata andata in onda ieri 4 gennaio 2021 su Canale 5. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci il gieffino si è avvicinato sempre di più a Giulia Salemi, i due si sono lasciati travolgere dalla passione, ormai sono inseparabili. Spesso di scambiano coccole, tenerezze e baci passionali, anche sotto le coperte. Ad oggi sembra che i due siano intenzionati a costruire qualcosa di serio che potrebbe continuare anche dopo il reality. LEGGI ANCHE => Giulia Salemi e Pretelli, ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 5 gennaio 2021) Ladinon approva l’atteggiamento che ha conSalemi al Grande Fratello Vip, ecco cosa gli ha detto Ladiè entrata nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare il figlio durante la puntata andata in onda ieri 4 gennaio 2021 su Canale 5. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci il gieffino si è avvicinato sempre di più aSalemi, i due si sono lasciati travolgere dalla passione, ormai sono inseparabili. Spesso di scambiano coccole, tenerezze e baci passionali, anche sotto le coperte. Ad oggi sembra che i due siano intenzionati a costruire qualcosa di serio che potrebbe continuare anche dopo il reality. LEGGI ANCHE =>Salemi e, ...

GrandeFratello : Pierpaolo Pretelli parla dei suoi sentimenti per Giulia Salemi?? #GFVIP - fanpage : “Pensa a tuo figlio” Ieri la mamma di Pierpaolo dura e categorica. Ma ecco cosa scriveva mesi fa a Elisabetta Greg… - Claecri1 : RT @ChiaraGabibba: Questa aveva uno fuori al quale mandava segnali durante gli aerei con Pretelli, continua a fare la first lady di Briator… - blakeshearts : RT @ChiaraGabibba: Questa aveva uno fuori al quale mandava segnali durante gli aerei con Pretelli, continua a fare la first lady di Briator… - ChiaraGabibba : Questa aveva uno fuori al quale mandava segnali durante gli aerei con Pretelli, continua a fare la first lady di Br… -