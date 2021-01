Mazara del Vallo, si schianta con lo scooter contro un’auto: morto 16enne, ferito un coetaneo (Di martedì 5 gennaio 2021) Mazara del Vallo, si schianta con lo scooter contro un’auto. Incidente mortale a Mazara del Vallo, dove un ragazzo di 16 anni, Flavio Figgini, ha perso la vita. Secondo la ricostruzione, il giovane si trovava a bordo di uno scooter quando si è verificato lo scontro con una Cinquecento. ferito un coetaneo che viaggiava con lui, illeso invece l’uomo alla guida dell’auto. Nel primo incidente mortale del 2021 in Sicilia ha perso la vita un ragazzo di appena sedici anni. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Mazara del Vallo (Trapani), nella zona di via Val di Mazara. Il giovane che ha perso la vita si chiamava Flavio ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 5 gennaio 2021)del, sicon lo. Incidente mortale adel, dove un ragazzo di 16 anni, Flavio Figgini, ha perso la vita. Secondo la ricostruzione, il giovane si trovava a bordo di unoquando si è verificato lo scon una Cinquecento.unche viaggiava con lui, illeso invece l’uomo alla guida dell’auto. Nel primo incidente mortale del 2021 in Sicilia ha perso la vita un ragazzo di appena sedici anni. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica adel(Trapani), nella zona di via Val di. Il giovane che ha perso la vita si chiamava Flavio ...

