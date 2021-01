Mancano schede grafiche? La colpa è (anche) del mining! (Di martedì 5 gennaio 2021) La mancanza di schede grafiche è uno dei problemi che ha attanagliato il 2020 e sta continuando anche nel 2021. La colpa potrebbe essere del mining Cambiano gli anni, ma i problemi restano e tra questi troviamo l’impossibilità di reperire le più recenti schede grafiche AMD e Nvidia. La loro rapidità nel terminare impedisce a molti appassionati di videogiochi o a professionisti di acquistarle per aggiornare i loro sistemi. Si tratta di una situazione alquanto particolare che nell’ultimo trimestre del 2020 si è rivelata a dir poco drammatica. Poche GPU, tante criptovalute Il motivo è tanto particolare quanto importante: il boom del valore delle criptovalute che rende il mining con le GPU più conveniente e quindi ha portato numerosi minatori ad investirci. La nuova crescita del valore ... Leggi su tuttotek (Di martedì 5 gennaio 2021) La mancanza diè uno dei problemi che ha attanagliato il 2020 e sta continuandonel 2021. Lapotrebbe essere del mining Cambiano gli anni, ma i problemi restano e tra questi troviamo l’impossibilità di reperire le più recentiAMD e Nvidia. La loro rapidità nel terminare impedisce a molti appassionati di videogiochi o a professionisti di acquistarle per aggiornare i loro sistemi. Si tratta di una situazione alquanto particolare che nell’ultimo trimestre del 2020 si è rivelata a dir poco drammatica. Poche GPU, tante criptovalute Il motivo è tanto particolare quanto importante: il boom del valore delle criptovalute che rende il mining con le GPU più conveniente e quindi ha portato numerosi minatori ad investirci. La nuova crescita del valore ...

tuttoteKit : Mancano schede grafiche? La colpa è (anche) del mining! #AMD #Nvidia #tuttotek - LucianoRomeo9 : RT @sciolti_cani: #Lombardia in ritardo nelle somministrazioni del #vaccino. A #Milano mancano rulli e schede. [@ReNudo79] - FrancoCappellet : RT @sciolti_cani: #Lombardia in ritardo nelle somministrazioni del #vaccino. A #Milano mancano rulli e schede. [@ReNudo79] - ReNudo79 : RT @sciolti_cani: #Lombardia in ritardo nelle somministrazioni del #vaccino. A #Milano mancano rulli e schede. [@ReNudo79] - PaoloGrazioso : RT @sciolti_cani: #Lombardia in ritardo nelle somministrazioni del #vaccino. A #Milano mancano rulli e schede. [@ReNudo79] -

Ultime Notizie dalla rete : Mancano schede Mancano schede grafiche? La colpa è (anche) del mining! tuttoteK Mancano schede grafiche? La colpa è (anche) del mining!

La mancanza di schede grafiche è uno dei problemi di questi ultimi mesi. La colpa potrebbe essere del mining di criptovalute.

Consigli Fantacalcio 16a giornata – Le Possibili Sorprese Fantamagazine

CONSIGLI FANTACALCIO 16a GIORNATA – LE POSSIBILI SORPRESE. In questo appuntamento scopriremo insieme quali giocatori possono essere possibili sorprese per la 16a giornata di Ser ...

La mancanza di schede grafiche è uno dei problemi di questi ultimi mesi. La colpa potrebbe essere del mining di criptovalute.CONSIGLI FANTACALCIO 16a GIORNATA – LE POSSIBILI SORPRESE. In questo appuntamento scopriremo insieme quali giocatori possono essere possibili sorprese per la 16a giornata di Ser ...