L'agente del giocatore rivela: "Resta a Napoli fino a giugno ma non rinnova"

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – "Le critiche ai miei giocatori non mi toccano. Se il Napoli non gira sembra che le uniche responsabilità siano di Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo". Così L'agente Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del Napoli: "C'è uno squilibrio che fa parte della stampa e della tifoseria. Il valore di un calciatore va giudicato nell'arco di un intero campionato. Allenatori e giocatori vivono sotto stress in un modo pazzesco. Inter eliminata dalla Champions, la Juve va a corrente alternata, solo il Milan sta andando bene con continuità. Il Napoli va giudicato alla fine della stagione, le altre squadre hanno gli stessi cali e non ricevono le medesime critiche asfissianti. Quando togli gente come Osimhen, Mertens e Zielinski togli tanto". Di Lorenzo sta giocando ...

