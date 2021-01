Juve-Quagliarella, due gli ostacoli che bloccano l’affare (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Fabio Quagliarella è uno dei nomi accostati alla Juventus in queste ore, ci sono degli ostacoli che bloccano l’affare. La Juventus, come si sa, è alla ricerca di un giocatore che possa andare ad incrementare il valore della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. In particolare è il reparto offensivo ad essere nei piani di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Fabioè uno dei nomi accostati allantus in queste ore, ci sono degliche. Lantus, come si sa, è alla ricerca di un giocatore che possa andare ad incrementare il valore della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. In particolare è il reparto offensivo ad essere nei piani di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

romeoagresti : Situazione attaccante #Juve. I bianconeri per ora hanno fatto registrare due contatti: uno con l’entourage di… - forumJuventus : [Goal] Juve, nella lista degli attaccanti spunta anche l'idea Quagliarella ?? - forumJuventus : GdS-CorSera: 'Juve, sondaggio per Quagliarella. Piste aperte per Llorente e Pellé. Contatti con Samp e Napoli per i… - ilbianconerocom : Juve, le ultime su Quagliarella: il nodo contratto e la richiesta della Sampdoria, cosa succede… - serieAnews_com : ????#Juve-#Quagliarella, due gli ostacoli che bloccano l’affare???? -