Genoa, sguardo al passato: nel mirino un ex difensore (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Genoa vuole rinforzare la difesa ed è vicina ad assicurarsi Sokratis Papastathopoulos: il difensore è in uscita dall’Arsenal Sokratis Papastathopoulos potrebbe tornare in Italia, al Genoa, il club con cui si fece conoscere in serie A dodici anni fa. Il difensore dell’Arsenal a gennaio cambierà casacca. Il calciatore greco non è stato neppure registrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilvuole rinforzare la difesa ed è vicina ad assicurarsi Sokratis Papastathopoulos: ilè in uscita dall’Arsenal Sokratis Papastathopoulos potrebbe tornare in Italia, al, il club con cui si fece conoscere in serie A dodici anni fa. Ildell’Arsenal a gennaio cambierà casacca. Il calciatore greco non è stato neppure registrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

YvanGoSlow24 : Per la precisione ha tenuto la porta inviolata in 3 partite: Genoa, Sassuolo e Napoli. Due partite dove non ha prat… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa sguardo Genoa, sguardo al passato: nel mirino un ex difensore SerieANews Calciomercato Serie A: panoramica sulla sessione invernale 2020/2021

La sessione invernale di calciomercato è arrivata: diamo uno sguardo alle squadre di Serie A, tra obiettivi da raggiungere e giocatori in esubero di cui liberarsi ...

La Samp sulla strada dell’Inter: negli ultimi anni Marassi porta bene ai nerazzurri

La formazione di Conte cerca la nona vittoria consecutiva in campionato e sogna la vetta. Di fronte, i blucerchiati dell’ex Ranieri ...

La sessione invernale di calciomercato è arrivata: diamo uno sguardo alle squadre di Serie A, tra obiettivi da raggiungere e giocatori in esubero di cui liberarsi ...La formazione di Conte cerca la nona vittoria consecutiva in campionato e sogna la vetta. Di fronte, i blucerchiati dell’ex Ranieri ...