Genoa | è caccia ad un esterno | Strefezza è l’ultima idea di Preziosi (Di martedì 5 gennaio 2021) Il mercato del Gena si muove per un esterno da regalare a Ballardini. Il tecnico ha bisogno di un laterale per il suo 3-5-2 e Preziosi sta vagliando tutte le… L'articolo Genoa è caccia ad un esterno Strefezza è l’ultima idea di Preziosi proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Il mercato del Gena si muove per unda regalare a Ballardini. Il tecnico ha bisogno di un laterale per il suo 3-5-2 esta vagliando tutte le… L'articoload undiproviene da Meteoweek.com.

IamCALCIO : Il nuovo anno si apre con un impegno ostico per la Lazio: in casa del Genoa in fiducia. Ballardini è a caccia di p… - sportli26181512 : Calciomercato, il Genoa valuta lo svincolato Asamoah. Ed ecco Vavro: Il lavoro sul mercato non si ferma. Neanche al… -