Eurovision 2021 a Rotterdam? Lo saperemo tra 4-5 settimane (Di martedì 5 gennaio 2021) A settembre, l'EBU ha rivelato i quattro scenari, che riflettono i diversi modi in cui la pandemia Covid-19 potrebbe influenzare lo svolgimento dell'Eurovision 2021 a Rotterdam. Il produttore esecutivo Sietse Bakker ha confermato che lo scenario per Rotterdam sarà deciso "tra quattro e cinque settimane". Vedremo l'Eurovision 2021 a Rotterdam? Sietse Bakker ha effettuato l'aggiornamento con un tweet, riprendendo un articolo di giornale sugli eventi live olandesi pianificati per il 2021. Ha scritto: "Gli scenari sono pronti, inizieremo a prendere decisioni in 4-5 settimane". I Paesi Bassi sono attualmente nel mezzo di un blocco, descritto dal governo olandese come "il blocco più rigoroso finora". Le restrizioni ...

Ecco i possibili scenari che potrebbero essere appicati per gli Eurovision 2021 a Rotterdam. Nel peggiore dei casi senza pubblico.

