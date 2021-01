Dayane Mello choc al GF Vip: “A 16 anni ho tentato il suicidio, non volevo più vivere” – VIDEO (Di martedì 5 gennaio 2021) Dayane Mello dopo la difficile puntata del Grande Fratello Vip, si è sfogata con Mario Ermito, raccontando alcuni dettagli choc della sua adolescenza, compreso un bruttissimo periodo all’età di 16 anni dove ha tentato il suicidio. Dayane Mello choc: “A 16 anni ho tentato il suicidio” A 16 anni ho provato a togliermi la vita,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 gennaio 2021)dopo la difficile puntata del Grande Fratello Vip, si è sfogata con Mario Ermito, raccontando alcuni dettaglidella sua adolescenza, compreso un bruttissimo periodo all’età di 16dove hail: “A 16hoil” A 16ho provato a togliermi la vita,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

