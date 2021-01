Cagliari-Benevento domani in tv: data, orario e streaming Serie A 2020/2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Alle 12:30 di mercoledì 6 gennaio Cagliari e Benevento scenderanno in campo in occasione della sedicesima giornata di Serie A 2020/2021 alla Sardegna Arena. Tutto pronto per questo turno di Epifania con le due squadre a caccia di punti salvezza. Quattordici punti per i sardi di Di Francesco che riabbraccia Nainggolan, quattro in più per gli uomini di Inzaghi che può godersi un dato statistico incoraggiante: mai una squadra con 18 punti a questo punto della stagione è retrocessa a fine anno. Ma servirà continuare così. A partire da domani. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Alle 12:30 di mercoledì 6 gennaioscenderanno in campo in occasione della sedicesima giornata dialla Sardegna Arena. Tutto pronto per questo turno di Epifania con le due squadre a caccia di punti salvezza. Quattordici punti per i sardi di Di Francesco che riabbraccia Nainggolan, quattro in più per gli uomini di Inzaghi che può godersi un dato statistico incoraggiante: mai una squadra con 18 punti a questo punto della stagione è retrocessa a fine anno. Ma servirà continuare così. A partire da. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e insu Sky Go. SportFace.

